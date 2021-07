https://it.sputniknews.com/20210704/spazio-astronauti-cinesi-effettuano-la-prima-passeggiata-fuori-dal-modulo-tianhe-12002245.html

Spazio, astronauti cinesi effettuano la prima passeggiata fuori dal modulo Tianhe

Quella odierna è stata la prima attività spaziale degli astronauti cinesi negli ultimi 13 anni. 04.07.2021, Sputnik Italia

Gli astronauti cinesi Liu Boming e Tang Hongbo hanno effettuato una passeggiata spaziale domenica, uscendo per la prima volta dalla cabina centrale della stazione orbitale cinese di Tiangong. I due astronauti sono usciti dal modulo centrale di Tianhe per lavorare alla creazione di un braccio robotico che verrà utilizzato per assemblare il resto della stazione, secondo una trasmissione in diretta dall'emittente cinese CCTV. La passeggiata spaziale domenicale è stata la prima ad essere condotta dai membri dell'equipaggio di Shenzhou-12; è stata anche la prima attività spaziale per gli astronauti cinesi negli ultimi 13 anni.La navicella spaziale cinese Shenzhou-12, che trasportava i tre astronauti era attraccata con successo al modulo centrale Tianhe della stazione orbitale cinese di Tiangong a giugno. Il programma spaziale cineseLa Cina aveva lanciato il razzo vettore Long March 5B con il modulo principale Tianhe per la futura stazione orbitale cinese alla fine di aprile, con l'obiettivo di renderlo il principale hub di controllo per la stazione orbitale di Tiangong.La Cina prevede di completare l'assemblaggio della sua prima stazione spaziale nell'orbita terrestre inferiore entro il 2022. Il paese ha pianificato diverse missioni, sia cargo che con equipaggio, nel 2021 e nel 2022 per completare il complesso.

Andrea VIVA LA REPUBBLICA POPOLORE CINESE 1

1

2021

Notiziario

it_IT

