Sondaggio, il 50% dei cittadini USA soddisfatti dai primi sei mesi di Joe Biden

Tra le questioni sulle quali il capo di stato americano ha riscosso il maggiore successo c'è la gestione della pandemia di coronavirus. 04.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-04T15:11+0200

Il cinquanta per cento dei cittadini statunitensi approva l'operato del presidente Joe Biden durante i suoi primi sei mesi di mandato.E' quanto emerge da un sondaggio condotto da ABC News in collaborazione con il Washington Post e pubblicato quest'oggi.Inoltre, Biden riscuote un buon successo per la sua gestione della pandemia di COVID-19, con un 62% dei cittadini che si sono detti soddisfatti delle sue misure in questo ambito, a fronte di un 31% che si è detto sfavorevole alle sue politiche al riguardo e il 7% che non ha espresso un'opinione sulla questione.Male sull'immigrazioneAl contrario, la maggior parte degli intervistati non approva le politiche di Biden sulla criminalità e sulla gestione della situazione dell'immigrazione al confine tra Stati Uniti e Messico, con rispettivamente il 48% e il 51%. Solo il 33% ha dichiarato di aver approvato il modo in cui il presidente ha risolto la questione della crisi al confine, nonostante il numero crescente di migranti che cercano di entrare negli Stati Uniti, mentre il 38% è soddisfatto di come Biden gestisce la questione della sicurezza.L'indagine a livello nazionale è stata condotta dal 27 al 30 giugno tramite un'intervista telefonica a 907 persone di età pari o superiore a 18 anni, con un margine di errore del 3,5%.

