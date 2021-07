https://it.sputniknews.com/20210704/premier-israeliano-paventa-una-reazione-dura-al-lancio-di-palloncini-incendiari-da-gaza-12010191.html

Premier israeliano paventa "una reazione dura" al lancio di palloncini incendiari da Gaza

Premier israeliano paventa "una reazione dura" al lancio di palloncini incendiari da Gaza

Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha affermato che Tel Aviv preferisce la quiete ma il lancio di palloncini incendiari dal territorio di Gaza avrà...

"Israele è interessato in quiete e non siamo interessati in danni ai residenti di Gaza. Tuttavia, violenze, lanci di palloncini incendiari e marce di protesta saranno accolti da una reazione dura", ha detto Bennett prima della seduta settimanale del consiglio dei ministri.Il capo del governo israeliano ha comunicato che al momento sono in corso i lavori sulla "decisione che permetterà di fornire gli aiuti umanitari ai residenti di Gaza ma senza valigie piene di dollari".In precedenza l'esercito d'Israele aveva fatto sapere di aver effettuato attacchi aerei contro un impianto missilistico e uno stabilimento di fabbricazione di armi nella Striscia di Gaza, appartenenti al movimento Hamas, in risposta al lancio di palloncini incendiari.

