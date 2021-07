https://it.sputniknews.com/20210704/parte-il-conto-alla-rovescia-per-il-nuovo-volto-della-rai-12013096.html

Entro lunedì 12 le scelte per il nuovo Cda, il presidente e l’amministratore delegato saranno fatte. Mercoledì la decisione di Camera e Senato. 04.07.2021, Sputnik Italia

Il primo dei nuovi consiglieri del Cda della Rai è stato già scelto, si tratta di Riccardo Laganà, confermato dai dipendenti della tv pubblica. Il 7 giugno sarà il turno dei quattro consiglieri scelti da Camera e Senato, due per parte con il voto in contemporanea alle 9:30 del mattino. E dopo che il volto della nuova Rai sarà definito, il 12 luglio, sarà la volta dell’Assemblea degli azionisti Rai per l’esame del bilancio consuntivo 2020, aggiornata dallo scorso 30 giugno in attesa di tutti i pezzi.Il totonomi impazzaLa decisione del governo su Ad e presidente è ancora tutta nella mente del premier Mario Draghi, che punta a svelare la scelta il più a ridosso possibile del 12 luglio.Draghi attende adesso una short list su cui dare l’ultimo assenso. È indubbio che ci sarà un cambio di passo rispetto all’accoppiata Salini-Foa. E un altro tassello che Draghi vuole scardinare è il metodo della “aspettativa”, cioè della possibilità di rientrare nel proprio ruolo in caso l’Ad sia scelto tra gli interni alla Rai. La questione riguarda due candidati gettonati, Paolo Del Brocco, ad di Rai cinema e Marcello Ciannamea, capo dei palinsesti, rispettivamente benvisti da Pd e Lega.Se invece l’amministratore delegato dovesse essere un esterno, il premier sta valutando tra Egon Zender, Raffaele Agrusti, ex dg di Generali e Adriana Perrazzelli, nel direttorio di Bankitalia. Infine, nelle ultime ore è spuntato un duo per il nome del presidente di garanzia della nuova Rai: il corrispondente da New York, Antonio Di Bella e Simona Agnes, figlia di Biagio Agnes, già direttore generale della Rai e fondatore e direttore del Tg3.

