Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma: dovrà subire un intervento chirurgico

Il Pontefice si troverebbe ricoverato in ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico programmato. 04.07.2021, Sputnik Italia

Papa Francesco è stato ricoverato nel primo pomeriggio di domenica al policlinico Gemelli di Roma. Dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico programmato per per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. La conferma arriva dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha inviato una nota su Telegram per comunicare le condizioni di salute del Santo Padre. L’intervento chirurgico sarà eseguito dal Prof. Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico. Il giallo sui precedenti interventi chirurgici del PapaLa salute di Papa Francesco è spesso stata oggetto di cronaca, ma senza conferme ufficiali da parte della Santa Sede. Quello di oggi è il primo intervento del Papa annunciato dal Vaticano, dopo che lo scorso gennaio era stata diffusa la notizia di un'operazione chirurgica per risolvere un dolorosa problema di sciatica. Francesco, che compirà 85 anni il prossimo 17 dicembre, dal 2007 soffre di sciatalgia e deve sottoporsi periodicamente a specifiche cure. Le voci su un suo possibile intervento chirurgico, diffuse dalla rivista spagnola Vida Nueva e rilanciate da Dagospia, sono state categoricamente smentite sul sito del Messaggero, dove veniva riferito che il Papa non doveva sottoporsi a nessun intervento, piuttosto doveva seguire una dieta per alleggerire il peso che gravava sulle articolazioni. Su tutta la questione, però, la Santa Sede non si era espressa. Un altro giallo sulla salute del Papa era avvenuto nel 2019, quando proprio il Messaggero trapelava la notizia di un intervento laser agli occhi per rimuovere le cataratte. Un'operazione di routine che, questa volta però, il Vaticano ha smentito.

