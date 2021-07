https://it.sputniknews.com/20210704/papa-francesco-andra-a-budapest-per-il-congresso-eucaristico-lipotesi-di-un-incontro-con-orban-12010542.html

Papa Francesco andrà a Budapest per il Congresso Eucaristico. L'ipotesi di un incontro con Orban

Papa Francesco andrà a Budapest per il Congresso Eucaristico. L'ipotesi di un incontro con Orban

Durante l'Angelus di domenica 4 luglio il Santo Padre ha confermato la doppia tappa in Slovacchia e Ungheria dal 12-15 settembre.

Il 12 settembre Papa Francesco sarà in Ungheria per il Congresso Eucaristico di Budapest. L'annuncio è stato dato questa domenica dal Pontefice, al termine della preghiera dell'Angelus a Piazza San Pietro. Francesco ha specificato che si fermerà a Budapest il 12 mattina soltanto per la messa conclusiva del 52esimo Congresso Eucaristico Internazionale. Poi proseguirà per la Slovacchia dove si recherà a Bratislava e in altre città. In programma l'incontro con Orban? Con queste parole il Papa sembra escludere un incontro ufficiale con il presidente Viktor Orban che, rivela il Messaggero, sarà presente alla cerimonia religiosa. Sembra quindi improbabile che non avvenga un colloquio a margine fra i due capi di Stato, divisi da un approccio completamente differente sulle politiche dell'immigrazione. Tuttavia si dovrà attendere l'ufficializzazione del programma della tre giorni per una conferma a riguardo. Le tappe in SlovacchiaLa Sala Stampa del Vaticano reso noto che il Papa sarà in Slovacchia dal 12 pomeriggio al 15 settembre. La visita partirà dalla città di Bratislava per proseguire a Prešov, Košice e Šaštin, le principali città del Paese.

2021

Notiziario

