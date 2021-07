https://it.sputniknews.com/20210704/napoli-proprietari-di-bar-e-caffe-reagiscono-al-divieto-dellue-sulla-plastica-monouso-12006147.html

Napoli: proprietari di bar e caffè reagiscono al divieto dell'UE sulla plastica monouso

Napoli: proprietari di bar e caffè reagiscono al divieto dell'UE sulla plastica monouso

I proprietari di bar e caffè a Napoli hanno condiviso le loro opinioni sul divieto dell'UE per la plastica monouso che è entrato in vigore sabato. 04.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-04T12:47+0200

2021-07-04T12:47+0200

2021-07-04T12:47+0200

plastica

napoli

video

multimedia

italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/12006092_20:0:2153:1200_1920x0_80_0_0_277c919f25a90779a614c855f18cdcfd.jpg

Mentre alcuni ristoratori hanno già cominciato a seguire il provvedimento, altri non ne sono stati informati. In generale però, molti ristoratori sono d’accordo che il passaggio verso prodotti biodegradabili può aiutare a proteggere l'ambiente.

nikita

Va bene ma attenzione ai rincari in un momento di grave crisi economica. La UE non guarda la crisi e non fa gli interessi dei popoli.

0