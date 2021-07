https://it.sputniknews.com/20210704/migranti-lamorgese-e-musumeci-fanno-pace-a-siracusa-il-ministro-inaccettabili-morti-in-mare-12003628.html

Migranti, Lamorgese e Musumeci "fanno pace" a Siracusa. Il ministro: "Inaccettabili morti in mare"

Distensione tra la titolare del Viminale e il presidente della Sicilia, dopo il duro scontro sui migranti sorto la scorsa estate. L'occasione per la... 04.07.2021, Sputnik Italia

Il duro scontro sui migranti fra il presidente Nello Musumeci, e il ministro Luciana Lamorgese, è ormai un ricordo del passato. Il ministro degli Interni è stata accolta a Siracusa da una calorosa e amichevole stretta di mano del il governatore siciliano, che l'attendeva alla Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, per ammirare assieme "Il seppellimento di Santa Lucia" del Caravaggio.L'occasione che ha portato la titolare del Viminale nella città aretusea è stata l'intitolazione di una scuola a due donne vittime di femminicidio. Inaccettabili le morti in marePer il ministro è necessario un maggiore impegno dell'Europa per evitare i naufragi nel Mediterraneo. Lamorgese ha detto che argomento è all’ordine del giorno del Consiglio Europeo e verrà discusso in maniera concreta nel consiglio di ottobre. Il fondo per il femminicidio"Abbiamo istituito un fondo di solidarietà per le vittime del femminicido. Io penso anche ai tanti orfani per cui ci sono delle risorse che vengono messe a disposizione, sotto forma di indennizzo, alle famiglie affidatarie”, ha annunciato il ministro Lamorgese, a Siracusa, durante la scopertura in una scuola di una targa dedicata ad Eligia e Giulia Ardita, vittime di femminicidio. Il plesso prenderà il loro nome. Presenti alla cerimonia di intitolazione anche i familiari dell'infermiera uccisa dal marito nel 2015 assieme alla figlia che portava in grembo. Per combattere il femminicidio "è necessario un salto culturale che consenta di sradicare stereotipi, discriminazioni ed educare al senso della parità di genere", ha ribadito Lamorgese. Il presidente della regione ha messo l'accento sull'importanza e il rafforzamento dei servizi sociali che sappia leggere "fra le pieghe e le intrusioni di una società malata, può prevenire il delitto, intervenendo in tempo", ha detto Musumeci. Il ministro ha ricordato che nei primi sei mesi dell’anno, su 130 omicidi, 53 hanno avuto come vittima una donna; di queste, 48 sono state uccise in ambito familiare o affettivo e ben 33 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner.

FRANCO Inaccettabili morti in mare? La sig.ra Lamorgese ha ragione . Dobbiamo andarli a prendere con le navi della Costa Crocere. 0

1

