Migliaia di giovani a rave party clandestino nel Pisano

Migliaia di giovani a rave party clandestino nel Pisano

Con lo spettro della variante Delta in località Tavolaia, nel comune di Santa Maria a Monte della provincia di Pisa, migliaia di giovani, anche provenienti... 04.07.2021, Sputnik Italia

La tranquillità delle campagne della provincia di Pisa sconvolta da un rave party clandestino, in cui partecipano migliaia di giovani, anche provenienti dall'estero, in un momento in cui il Covid torna a far paura per la comparsa e la diffusione della variante Delta, un ceppo che si distingue per la maggior contagiosità: è quello che devono sopportare gli abitanti di Santa Maria a Monte.I residenti della zona, al momento isolata dalle forze dell'ordine per evitare l'afflusso di altri partecipanti al rave, da ieri sera si lamentano sui social di numerosi giovani ubriachi che vagano in strada, alcuni dei quali usufruiscono dei giardini delle abitazioni private come servizi igienici.La sindaca Ilaria Parrella ha affermato che si sta facendo il possibile per tenere sotto controllo la situazione e limitare i disagi degli abitanti.La musica techno emessa dagli amplificatori si sente a centinaia di metri di distanza dai prati di località Tavolaia, dove è in corso il rave, dove i giovani ballano ammassati senza usare mascherine ed osservare il distanziamento sociale.

