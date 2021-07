L'ultima settimana di Euro-2020: martedì alle 21 si inizia con Italia-Spagna

https://it.sputniknews.com/20210704/lultima-settimana-di-euro-2020-martedi-alle-21-si-inizia-con-italia-spagna-12007063.html

Euro 2020 entra nel vivo: solo quattro squadre rimaste a contendersi il titolo.

Una settimana intensa e ricca di emozioni si è chiusa per gli appassionati di calcio e in particolare per i tifosi degli azzurri. Per determinare il vincitore del primo quarto di finale giocato tra Spagna e Svizzera ci sono voluti i calci di rigore, che hanno premiato la Spagna e condannato la Svizzera, che qualche giorno prima aveva eliminato dal dischetto i campioni del mondo della Francia, squadra ricca di top player e favorita alla vigilia per vincere gli Europei.Le semifinaliLa prima semifinale si giocherà martedì alle 21 e sarà Italia-Spagna. Sull'Italia pesa l'infortunio di Leonardo Spinazzola, rottosi il tendine d'Achille col Belgio, soprattutto perché era uno degli uomini di Mancini più in forma. Ma l'Italia in questi Europei ha dimostrato di saper giocare da squadra, ha espresso un bel gioco e soprattutto sembra esprimere al meglio le sue potenzialità contro avversari che giocano a viso aperto, proprio come la Spagna, soffrendo di più contro squadre chiuse, come la Svizzera nella fase a gironi e l'Austria agli ottavi, domata solo ai tempi supplementari.Mercoledì sera si disputerà Inghilterra-Danimarca con fischio d'inizio alle 21. Nei quarti la Danimarca ha avuto la meglio per 2-1 contro la Repubblica Ceca e l'Inghilterra all'Olimpico ha travolto 4-0 l'Ucraina allenata dall'ex stella del Milan Andriy Shevchenko. Potendo sfruttare il fattore campo, Covid permettendo, e con il bomber Harry Kane che si è sbloccato, l'Inghilterra diventa forse la favorita per vincere gli Europei.La finaleLa finale di Euro 2020 è in programma domenica 11 luglio alle 21 allo stadio Wembley. Dai 90 minuti più eventuali supplementari e rigori uscirà il nome dei successori del Portogallo sul trono di campione d'Europa.

