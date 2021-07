https://it.sputniknews.com/20210704/lesercito-degli-stati-uniti-effettua-lanci-di-prova-del-nuovo-trasporto-per-la-fanteria---foto-12007827.html

L'esercito degli Stati Uniti effettua lanci di prova del nuovo trasporto per la fanteria - Foto

L'esercito degli Stati Uniti effettua lanci di prova del nuovo trasporto per la fanteria - Foto

La produzione del nuovo ISV è iniziata presso una filiale di General Motors nello stato della Carolina. 04.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-04T22:18+0200

2021-07-04T22:18+0200

2021-07-04T22:18+0200

difesa

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/822/71/8227139_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_ff3a7c2458909634c5f4f81ff647b769.jpg

L'esercito degli Stati Uniti ha effettuato approfonditi test di lancio del suo nuovo veicolo per il trasporto della fanteria (ISV), con i test che si svolgono a Fort Bragg, nella Carolina del Nord.Secondo un comunicato stampa dell'esercito, i test sono stati condotti dalle truppe del 2° battaglione del 325° reggimento di fanteria aviotrasportata dell'82a divisione, con le forze coinvolte che lavorano con la direzione dei test aviotrasportati e per le operazioni speciali.L'ufficiale collaudatore James Cochran ha affermato che i test di lancio effettuati tra la fine di marzo e la fine di giugno hanno dimostrato che il veicolo era "efficace e adatto per una squadra di fanteria equipaggiata [...] per eseguire lanci a bassa velocità e lanci utilizzando il sistema di lancio a doppia fila con l'ISV".Dopo lo sbarco, le unità hanno smontato gli ISV dalle loro piattaforme di atterraggio e li hanno guidati su terreni sia semplici che impervi.Secondo il maggiore Cam Jordan, ufficiale esecutivo della direzione dei test per le operazioni speciali e aviotrasportate, la nuova capacità di lancio aereo aiuterà l'esercito nella risposta alle crisi e negli interventi rapidi.L'ISVBasato sulla piattaforma di camion di medie dimensioni Chevrolet Colorado ZR2 di GM, l'ISV da 2,1 tonnellate ha una capacità di carico utile di 1,5 tonnellate, può trasportare fino a 9 membri dell'equipaggio e ha un motore turbo-diesel da 2,8 litri che eroga 275 cavalli di potenza. Una filiale della difesa di General Motors nella Carolina del Nord ha iniziato la costruzione di una fabbrica di 75.000 piedi quadrati per produrre l'ISV per l'esercito nel dicembre 2020. La casa automobilistica ha ricevuto un contratto da $ 214,3 milioni a questo scopo. L'impianto dovrebbe essere in grado di produrre circa 2.065 di questi veicoli ogni anno.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

difesa, mondo