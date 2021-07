https://it.sputniknews.com/20210704/independece-day-donna-americana-mangia-30-hot-dog-in-10-minuti-ma-non-batte-il-record---12013364.html

Independece Day, donna Americana mangia 30 hot dog in 10 minuti, ma non batte il record -

Independece Day, donna Americana mangia 30 hot dog in 10 minuti, ma non batte il record -

Il 4 luglio negli Stati Uniti si celebra il Giorno dell'Indipendenza e tra le insolite tradizioni organizzate per celebrare la ricorrenza c'è anche la gara di... 04.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-04T23:49+0200

2021-07-04T23:49+0200

2021-07-04T23:49+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/12014966_0:220:2968:1890_1920x0_80_0_0_c6ade2544a07579e801d629ca5b28fd1.jpg

Il concorso si tiene vicino alla rosticceria Nathan's Famous, a Brooklyn. La vincitrice dell'edizione 2021 è tale Michelle Lesko, che è riuscita a mangiare ben 30 panini con wurstel in 10 minuti.Al secondo posto è arrivata Sara Rodriguez, che ha mangiato 24 hot dog. Il bronzo è stato assegnato a una donna che ha mandato giù 18 wurstel.In totale alla gara hanno preso parte 10 donne, ma nessuna di loro ha battuto il record stabilito da Miki Sudo nel 2014: 48 e mezzo.Quest'anno la Sudo non ha partecipato al concorso perchè sta aspettando un bambino, ha comunicato il presentatore della gara, trasmessa in diretta dal canale televisivo ESPN.La prima gara di mangiatori di hot dog si svolse nel 1916 quando l'irlandese Jim Mullen presumibilmente per scommessa mangiò 13 wurstel in 12 minuti. Da quel momento la gara si svolge ogni anno e fu interrotta solo nel periodo della Seconda guerra mondiale.Nel 2011 gli organizzatori hanno preso la decisione di tenere una competizione separata per le donne, in quanto la gara si è guadagnata parecchia popolarità tra le rappresentanti del gentil sesso.

https://it.sputniknews.com/20201202/mcdonalds-cambia-ricette-dei-panini-9862114.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo