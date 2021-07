https://it.sputniknews.com/20210704/il-ministro-giorgetti-in-russia-lunedi-incontra-il-premier-mishustin-ed-il-ministro-manturov-12014049.html

Il ministro Giorgetti in Russia: lunedì incontra il premier Mishustin ed il ministro Manturov

Il ministro Giorgetti in Russia: lunedì incontra il premier Mishustin ed il ministro Manturov

L'occasione per la visita in Russia del ministro dello Sviluppo Economico sono la fiera internazionale Innoprom e il Business Forum Italia-Russia “Dalla... 04.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-04T22:36+0200

2021-07-04T22:36+0200

2021-07-04T22:36+0200

cooperazione

italia

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/12014316_0:181:2998:1867_1920x0_80_0_0_6d348d011b1a3a2d7601114ca15a6194.jpg

Trasferta in Russia per il ministro dello Sviluppo Economico italiano Giancarlo Giorgetti, che lunedì 5 luglio prenderà parte all'inaugurazione del padiglione italiano a INNOPROM e darà il via insieme al ministro dell’Industria russo Denis Manturov il Business Forum Italia-Russia “Dalla produzione flessibile alla collaborazione nell’alta tecnologia”, segnala l'Ambasciata italiana a Mosca.All'evento i top manager e rappresentanti italiani e russi delle istituzioni e delle associazioni imprenditoriali avranno discussioni sulle strategie di sviluppo della collaborazione economica e industriale, di investimenti, di innovazione scientifica e tecnologica e soprattutto delle prospettive del Made in Italy in Russia.Nell'agenda del ministro Giorgetti sono annotati incontri con il premier russo Mikhail Mishustin, con il ministro dell’Industria Denis Manturov e con gli amministratori delegati delle aziende italiane presenti in fiera.INNOPROM 2021La fiera internazionale di business Innoprom si svolge ad Ekaterinburg ogni anno dal 2010 ed è la principale vetrina industriale, commerciale e di export in Russia. Quest'anno l'evento si terrà dal 5 all'8 luglio.

italia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cooperazione, italia, russia