IEA rileva nel mondo calo medio del prezzo della benzina nel 2020

Il prezzo medio per la benzina al mondo è stato di 0,81 dollari al litro, l'11% in meno rispetto all'anno precedente. Lo emerge dai calcoli di analisti... 04.07.2021, Sputnik Italia

economia

mondo

Gli autori del rapporto spiegano che questo calo è dovuto innanzitutto al crollo dei prezzi del petrolio nella prima metà del 2020 a causa dello scoppio della pandemia COVID-19.Paesi in cima e in fondo della classifica di prezzi per il carburante sono rimasti gli stessi che erano nel 2019. La benzina più costosa nel 2020 di nuovo si vendeva a Hong Kong (2,01 dollari al litro) mentre in Iran un litro constava soltanto 0,32 dollari.In generale il prezzo della benzina è correlato al prezzo del petrolio, ma i costi di raffinazione, trasporto, marketing e tasse rendono la benzina molto più costosa del petrolio, aggiungono gli analisti. Tuttavia, in alcuni paesi non esiste tale correlazione a causa della stretta regolamentazione dei prezzi del carburante.Dove costa di meno?Tra i paesi con bassi prezzi della benzina, oltre all'Iran, sulla mappa dell'IEA si distinguono anche Algeria (0,35 dollari al litro), Nigeria e Malesia (0,4 dollari al litro), Arabia Saudita e diversi paesi dello spazio post-sovietico: Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan (0,42 dollari al litro), Turkmenistan (0,43 dollari al litro) e Indonesia (0,46 dollari al litro).USA e Russia stanno nel mezzo della classifica con 0,68 e 0,64 dollari per litro nel 2020 relativamente.Prezzi in Italia ed EuropaI più alti prezzi per la benzina l'anno scorso sono stati registrati nei paesi europei, soprattutto nella parte occidentale della regione. dove un litro praticamente dappertutto costa oltre 1,40 dollari. L'Italia è al quinto posto insieme all'Islanda:

