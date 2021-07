https://it.sputniknews.com/20210704/haiti-precipita-un-aereo-privato-sei-morti-12001932.html

Haiti, precipita un aereo privato: sei morti

Le identità degli altri passeggeri, fatta eccezione quella di due cittadini americani, non sono state rese note subito dopo l'incidente aereo. 04.07.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/900/97/9009735_0:100:2060:1259_1920x0_80_0_0_3b1b2ded2c3e90fa6822f9958fbaee3a.jpg

Un aereo privato si è schiantato a sud-ovest della capitale haitiana di Port-au-Prince venerdì sera, causando la morte di tutte e sei le persone a bordopersone a bordo, tra cui due missionari americani. L'aereo si stava dirigendo verso la città costiera di Jacmel. Le vittime americane sono state identificate come Trent Hostetler, di 35 anni, e John Miller, di 43. Entrambi gli uomini avrebbero dovuto prendere un volo con la famiglia di Hostetler e alcuni altri amici, ma l'aereo, secondo quanto riferito dal gruppo missionario religioso 'Gospel to Haiti', non aveva abbastanza spazio, quindi sono saliti a bordo di un altro velivolo.La decisione di prendere un piccolo aereo, secondo il gruppo, è stata presa a causa dei disordini in corso a Port-au-Prince, dove delle organizzazioni criminali rivali stanno combattendo tra loro e con la polizia per il controllo delle strade.La causa dello schianto, insieme alle identità degli altri quattro passeggeri dell'aereo, non è stata immediatamente rivelata. L'ambasciata americana ad Haiti non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.Questa mattina un velivolo militare filippino, con oltre 80 persone a bordo, si è schiantato nel sud del paese.

