Gelmini: “Mantenere alta la guardia. Troppi sessantenni senza vaccino”

Gelmini: “Mantenere alta la guardia. Troppi sessantenni senza vaccino”

La preoccupazione della ministra per gli Affari regionali è per le fasce di età scoperte e la persistenza delle varianti anche in Italia. 04.07.2021, Sputnik Italia

La ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini è soddisfatta dell’andamento della campagna vaccinale e del trend dei contagi in Italia, sempre in discesa, ma avverte che bisogna restare cauti, non arretrare sul piano di immunizzazione e soprattutto convincere la fascia dei sessantenni a vaccinarsi.Parlando al Corriere della Sera, Gelmini dice: “Dobbiamo mantenere alta la guardia, ma per il momento non vedo all’orizzonte provvedimenti restrittivi”.Un sollievo per gli italiani che ritornano in questi giorni a viaggiare e vivere la nuova normalità. Ma tutto questo non deve far “mollare neanche di un centimetro sui vaccini”.I dubbiosi della classe dei 60-70La ministra in particolare concentra le sue energie su coloro che sono più a rischio: gli italiani che hanno 60-70 anni e rifiutano di vaccinarsi.Nonostante una campagna vaccinale spedita, che “all’inizio della prossima settimana” farà raggiungere “i 20 milioni di italiani immunizzati”, dice Gelmini, “adesso però inizia la fase più difficile, perché con il calare dei contagi diminuisce anche la paura e c’è purtroppo chi pensa di aspettare ancora”. Gelmini ipotizza anche di andare a trovare a casa coloro che hanno dubbi sul vaccino e avverte: “Ci sono ancora troppi ultrasessantenni senza protezione, anche se va detto che, all’interno di questa categoria, gli ultra 80enni e gli ultra 70enni sono largamente coperti, altrimenti, con la variante Delta, staremmo vivendo ben altro film”.I contagi sotto i milleIeri in Italia sono stati registrati 932 casi di contagio e 22 decessi. Secondo il bollettino del ministero della Salute il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.262.511, mentre i decessi sono stati 127.637.

Irina Derefko Io, ne ho 59 e non mi sogno neanche di fare il vaccino. Che questa nullafacente, riciclata, inutile idiota, lo sappia. 0

