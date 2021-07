https://it.sputniknews.com/20210704/francia-marine-le-pen-rieletta-leader-del-rassemblement-national-12006275.html

Per la figlia di Jean-Marie Le Pen si tratta del quarto mandato consecutivo alla guida del partito della destra conservatrice francese. 04.07.2021

Marine Le Pen è stata rieletta leader del partito di opposizione francese Rassemblement National per il quarto mandato, ottenendo il 98,35 per cento delle preferenze tra i votanti.Le restanti schede erano o bianche o non valide. Il partito non ha fornito immediatamente dettagli su quante persone hanno preso parte al voto, in gran parte simbolico.Le Pen, 52 anni, è leader del partito dal 2011. Il "Rassemblement National", rinominato così nel 2018, in precedenza si chiamava Front National, ed è stato fondato nel 1972 dal padre della Le Pen, Jean-Marie.Con l'avvento di Marine Le Pen, il partito è stato trasformato da forza politica di estrema destra nota per le controverse dichiarazioni sugli ebrei, l'Olocausto e gli stranieri, a un conservatorismo più tradizionale, centrato sul nazionalismo francese, l'anti -globalismo, e il protezionismo.Il partito ha anche espresso opposizione all'eccessiva ingerenza degli Stati Uniti negli affari europei e ha sostenuto la revoca delle sanzioni anti-russe e il miglioramento dei legami di Parigi con Mosca in generale.I numeri del Rassemblement NationalLa Le Pen ha ottenuto il 21,3 per cento dei voti al primo turno delle elezioni presidenziali del 2017, dietro a Emmanuel Macron, che ha ottenuto il 24 per cento. Nel successivo ballottaggio dei due candidati, Macron ha sconfitto Le Pen dal 66,1 per cento al 33,9 per cento.Il Raduno Nazionale detiene solo 6 dei 577 seggi nel parlamento dell'Assemblea nazionale francese e 1 dei 348 seggi al Senato. Tuttavia, ha una presenza più significativa al Parlamento europeo, con 21 dei 79 seggi assegnati alla Francia dopo le elezioni del 2019. Detiene inoltre un totale di 252 dei 1.758 consiglieri regionali francesi.

