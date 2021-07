https://it.sputniknews.com/20210704/francia-allarme-del-ministro-salute-su-possibile-arrivo-nuova-ondata-di-covid-19-a-fine-luglio-12014707.html

Francia, allarme del ministro Salute su possibile arrivo nuova ondata di COVID-19 a fine luglio

Il ministro della Salute francese Olivier Veran ha messo in guardia dalla possibilità dell'arrivo di una nuova ondata di COVID-19 a fine luglio. 04.07.2021, Sputnik Italia

Veran ha dichiarato che da cinque giorni consecutivi il numero di contagi dal COVID-19 non diminuisce. Bensì, sta salendo e uno dei fattori responsabili di questa situazione è la variante Delta, che risulta essere più contagiosa.Il funzionario ha aggiunto che limitare l'impatto di questa ondata, nonché mitigare le conseguenze di essa è possibile mediante strumenti come vaccinazione o tamponi.Stando ai dati del ministero della Salute della Francia, il numero complessivo dei casi di contagio dall'inizio della pandemia ammonta a 5.786.203, di cui 111.161 sono i deceduti.La variante indiana del coronavirus è stata identificata ad ottobre. Successivamente in essa sono state distinte tre sottospecie: B.1.617.1, B.1.617.2 (variante Delta) e B.1.617.3. Si distinguono per diverse mutazioni nella proteina spike. La variante Delta è stata identificata in molti Paesi del mondo e, secondo i medici indiani, potrebbe essere stato il motivo principale della seconda ondata della pandemia in India.

