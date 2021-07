https://it.sputniknews.com/20210704/florida-dichiarato-lo-stato-di-emergenza-per-luragano-elsa-12002906.html

Florida, dichiarato lo stato di emergenza per l'uragano Elsa

Florida, dichiarato lo stato di emergenza per l'uragano Elsa

Elsa è il primo uragano ad abbattersi in questa stagione delle tempeste atlantiche. 04.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-04T11:03+0200

2021-07-04T11:03+0200

2021-07-04T11:03+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/802/22/8022226_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_3086063c29a186a795bd6ec9cfba5792.jpg

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza per il sud della Florida in ragione dell'avvicinamento della tempesta tropicale Elsa.De Santis ha precisato che Elsa è attualmente una forte tempesta tropicale che è in procinto di abbattersi sulla Florida entro lunedì e ha indicato che le autorità stanno lavorando per mantere in sicurezza il sito di Surfside prima della tempesta", ha twittato DeSantis sabato.Elsa, il primo uragano della stagione delle tempeste atlantiche di quest'anno, è stato declassato a tempesta tropicale all'inizio della giornata.Il governo dello stato ha avvertito che la gravità e la traccia della tempesta tropicale Elsa rimangono incerte.Nelle scorse ore l'allarme per l'uragano Elsa era stato lanciato anche per l'isola di Haiti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo