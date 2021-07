https://it.sputniknews.com/20210704/femminicidi-donna-di-62-anni-trovata-morta-in-casa-a-livorno-la-polizia-cerca-lex-convivente-12002749.html

Femminicidi, donna di 62 anni trovata morta in casa a Livorno: la polizia cerca l'ex convivente

Le ferite alla testa riportate dalla donna sono compatibili con un colpo inferto con un corpo contundente. Si indaga per omicidio. 04.07.2021, Sputnik Italia

italia

Una donna è stata ritrovata priva di vita nella sua casa di Livorno. Il corpo della 62enne presentava una ferite alla testa, compatibile con un colpo inferto con un corpo contundente. La polizia indaga per omicidio ed è sulle tracce dell'ex convivente di origine marocchina, molto più giovane di lei. Viene riportato che fra i due i rapporti non erano più buoni. A dare l'allarme alle forze dell'ordine era stata un'amica che non sentiva la donna da un paio di giorni. Dalle prime rilevazione l'arma per sferrare il colpo potrebbe essere una lampada presente nella stanza in cui il cadavere è stato rinvenuto. Gli investigatori stanno tentando di analizzare la scena del crimine, anche grazie all'intervento della polizia scientifica, per ricostruire un quadro indiziario più preciso. Si attende, intanto, il referto del medico legale per stabilire l'esatta causa e ora della morte, che probabilmente risale a qualche giorno fa.La violenza sulle donneUn dossier Istat pubblicato a metà maggio segnala una recrudescenza pari all'80% della violenza sulle donne nel periodo del lockdown 2020. Secondo il report "Le richieste di aiuto durante la pandemia" nell'anno della pandemia si è avuta un'impennata del 79,5% di richieste di aiuto al numero anti-violenza e stalking 1522. Il boom di segnalazioni è avvenuto proprio nell' aprile e maggio con aumento del +176,9% e +182,2% rispetto agli stessi mesi del 2019.Nel 57% dei casi sono i partner gli autori delle violenze, dato che resta stabile nel 2020. Aumentano invece i casi di violenza compiuta dai famigliari, 18,5% nel 2020 rispetto al 12,6% nel 2019.

nikita Chi si illude che l'integrazione funziona, dovrebbe ragionarci sopra. E basta con la storia dei femminicidi. In tal maniera, si vuole far apparire che i maschi sono potenziali assassini e non è così. Il solito giochetto......Dite che è accaduro un omicidio nel senso di homo! In particolare un homicidio di una donna. Fine. Mi spiace per quanto le è accaduto, poveretta. Che riposi in pace. 0

