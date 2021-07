https://it.sputniknews.com/20210704/ex-consigliere-trump-correra-alle-presidenziali-del-2024-12004215.html

Ex consigliere Trump: "Correrà alle presidenziali del 2024"

Ex consigliere Trump: "Correrà alle presidenziali del 2024"

Dopo aver perso le elezioni presidenziali statunitensi del 2020, l'ex presidente americano Trump è stato ambiguo sulle sue future ambizioni politiche... 04.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-04T18:16+0200

2021-07-04T18:16+0200

2021-07-04T18:16+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/10351474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1dfa1ce4c053d9e0c17133b7cbe8542.jpg

Un ex consigliere di Trump, Steve Bannon, ha affermato che l'ex capo di stato americano si candiderà alla presidenza nel 2024, anche se lo stesso tycoon deve ancora dare una conferma definitiva.Bannon ha fatto la sua affermazione dopo aver risposto a delle domande sulle accuse che la Trump Organization sta affrontando nello stato di New York per reati fiscali, suggerendo immediatamente che le numerose accuse sono un "complotto" del procuratore generale Letitia James per "fermare" l'ex presidente.L'ex funzionario di Trump ha continuato il suo attacco al processo intentato dallo stato, affermando che "questo renderà solo più determinato il movimento MAGA (Make America Great Again, il movimento di Donald Trump, ndr)". Le affermazioni di Bannon arrivano mentre Trump rimane riservato sui piani per la campagna presidenziale del 2024, sebbene diverse sue recenti affermazioni possano di fatto averlo avvicinato ad una nuova candidatura per lo studio ovale.Intanto in un nuovo comizio, tenuto nella serata di ieri nello stato della Florida, il tycoon ha nuovamente esortato i suoi sostenitori ad unirsi per portare il partito repubblicano alla vittoria delle elezioni di mid-term del 2022.

https://it.sputniknews.com/20210703/usa-oggi-raduno-save-america-di-trump-in-florida--11993080.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo