Due donne travolte e uccise da mezzo agricolo nel Milanese, identificato investitore

Il bracciante agricolo sostiene di non essersi accorto di nulla. 04.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-04T13:52+0200

I carabinieri che conducono le indagini sulla morte di due donne in un campo di mais nelle campagne di San Giuliano Milanese, centro alle porte di Milano, sono riusciti ad identificare l'agricoltore che le avrebbe investite.Agli inquirenti l'uomo ha detto di non essersi accorto di nulla. Per ricostruire nel dettaglio quei tragici istanti della morte di due donne, il mezzo agricolo, utilizzato per lo spargimento di pesticidi non una mietitrebbia come inizialmente ipotizzato, è stato posto sotto sequestro per eseguire gli opportuni rilievi, riporta Tgcom.Una delle due vittime dell'incidente era riuscita a dare l'allarme al 112, facendo in tempo a dire che in due erano state investite in un campo di mais prima che la telefonata si interrompesse. Le ricerche sono iniziate immediatamente subito dopo la segnalazione, ma i carabinieri ed i vigili del fuoco hanno trovato i corpi solo dopo 36 ore circa, in un campo tra le amministrazioni di San Giuliano Milanese e Locate di Triulzi.

