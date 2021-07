https://it.sputniknews.com/20210704/dopo-successo-di-ciao-2020-conduttore-tv-russo-ivan-urgant-si-esibisce-di-nuovo-in-italiano-11999634.html

Dopo successo di Ciao 2020, conduttore tv russo Ivan Urgant si esibisce di nuovo in italiano

Dopo la parodia di Capodanno, il noto conduttore televisivo russo Ivan Urgant ci ha regalato un altro show dal sapore italiano. 04.07.2021, Sputnik Italia

Nella puntata recente "Evening Urgant" il conduttore Ivan Urgant ha mostrato ancora una volta il suo amore per il Belpaese trasformandosi in 'Giovanni Urganti'. Ha presentato nel suo show la canzone "Notte Bianca" interpretata da 'Vittorio Saltichieri’: questo brano non è altro che la traduzione di "White Night" del cantautore sovietico e poi russo Viktor Saltykov, canzone che ha dato il titolo ad uno dei suoi album più famosi uscito nel 1984.La clip della trasmissione è stata poi pubblicata su YouTube.Ricordiamo che Urgant aveva riscosso popolarità anche in Italia grazie al suo Ciao 2020, lo show di Capodanno, rivisitato come parodia dell'Italia degli anni Ottanta.A se Urgant trovasse posto nella tv italiana, magari con un invito a Sanremo 2022 o all’Eurovision Song Contest 2022 dopo i suoi show in italiano, peraltro condotti con un'ottima padronanza della lingua di Dante? Il tempo ci darà la risposta.

