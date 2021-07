https://it.sputniknews.com/20210704/ddl-zan-faraone-stop-propaganda-muscoli-e-like--12007701.html

Per il capogruppo al Senato di Italia viva, Davide Faraone, la legge contro l'omotransfobia e l'abilismo va fatta e con urgenza. Tuttavia, il senatore ritiene necessario giungere ad una mediazione, per una legge più unitaria che raccolga maggiori consensi. Il senatore siciliano precisa che "contro le emarginazioni va costruita una cultura", mentre una legge punitiva "dovrebbe essere soltanto l’ultimo stadio, l’estrema difesa" di una società che "fallisce nei suoi processi complessi di inclusione ed integrazione e si affida al codice penale". Faraone ritiene che alcuni promotori stiano in buona fede facendo del ddl Zan una bandiera, affidando al testo "una finalità propagandistica" che normalmente si "affida ad un manifesto, non ad un articolato normativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica"."Questo intento propagandistico oltre che in un testo confuso ed inefficace può sfociare anche in un metodo poco produttivo che spinga a trovare molta più soddisfazione nel “battersi fino alla morte”, anche se poi la legge non passa sotto i colpi dei voti segreti in Senato, che nell’approvare la legge stessa. Pensiamo a chi ogni giorno subisce discriminazioni, non a chi deve fare le rivoluzioni “muscoli e like”, afferma.L'emendamento presentato da Italia viva per trovare una mediazione in Senato è ripreso dalla proposta di legge presentata il 4 luglio 2018. Tra le firme, oltre a quella del primo firmatario Ivan Scalfarotto, compare anche il nome del deputato Alessandro Zan. Per Faraone questo testo è "l'unica strada per avere al più presto una legge contro l'omotransfobia", gli altri "sono vicoli ciechi". La replica a FaraoneA stretto giro è arrivata tramite la replica della senatrice del M5S, Alessandra Maiorino, rilasciata ad AdnKronos. L'iter del Ddl ZanIl testo del Ddl Zan contro l’omotransfobia è stato approvato il 4 novembre del 2020 alla Camera ed è successivamente approdato in commissione Giustizia al Senato dove è in corso un dibattito acceso sui punti ritenuti più critici dagli esponenti di centrodestra, ma anche da parte del centrosinistra, in particolare dal mondo femminista e Italia Viva.Nella discussione era intervenuto con una nota verbale anche il Vaticano che con un gesto diplomatico senza precedenti aveva invocato il rispetto del Concordato da parte delle autorità italiane sulla “libertà garantita alla Chiesa”.

