Covid, Ordine dei Medici ribadisce obbligo vaccinazione per dottori: "requisito per lavorare"

Il presidente dell'Ordine ribadisce il paragone tra i medici no vax con gli ingegneri che non credono alla matematica. 04.07.2021, Sputnik Italia

Commentando la notizia del ricorso al Tar di Brescia da parte di medici e operatori sanitari contrari a farsi vaccinare contro il Covid-19, Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, ha spiegato che la vaccinazione non è una scelta, ma un prerequisito per esercitare la professione di medico.Anelli ha ribadito che non è razionale per un medico fare una battaglia contro i vaccini.Secondo il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, il ricorso al Tar è solo un pretesto per "perdere tempo", dato che l'obbligo di vaccinazione è "giuridicamente molto ben definito".Se Anelli si rivolge ai medici, il noto virologo Roberto Burioni si è appellato alla politica per rendere obbligatoria la vaccinazione contro il coronavirus sullo sfondo della comparsa della variante Delta del virus, diventato "molto più pericoloso".In precedenza si è saputo che trecento tra operatori sanitari e anche medici di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova che non hanno alcuna intenzione di farsi vaccinare contro il coronavirus, loro la chiamano "battaglia di democrazia", ricorrono al Tar di Brescia per chiedere l’annullamento dell’imposizione prevista della legge.Per il professore Ricciardi, consulente del ministero della Salute, i medici che non si fanno vaccinare non sono compatibili con l’etica e la deontologia professionale, insomma, andrebbero radiati.In intervista a Sputnik Italia il virologo Fabrizio Pregliasco ha affermato che “la sospensione dei sanitari no vax è necessaria e giusta”.

Don Camillo Più che giusto. I medici no vax cambino mestiere. 3

Andrea L' ORDINE DEI MEDICI, CHE NON È NEANCHE CONCEPIBILE CHE ESISTA, OBBLIGA A VIOLARE LA COSTITUZIONE CHE ESISTE ANCORA NONOSTANTE TUTTO? SCEGLIERE DI NON VACCINARSI È UN DIRITTO ANCHE PER I MEDICI E NON DANNEGGIA NESSUNO! QUANDO I 'BARONI' SI ESPRIMERANNO CONTRO L'OBIEZIONE DI COSCIENZA DEI MEDICI CHE NON PRATICANO L' ABORTO? QUELLI SI CHE DANNEGGIANO I PAZIENTI E NON RISPETTANO I PROPRI DOVERI. 3

