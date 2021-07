https://it.sputniknews.com/20210704/covid-in-italia-bollettino-12-vittime-e-meno-di-200-malati-in-terapia-intensiva-12011010.html

Covid in Italia, bollettino: 12 vittime e meno di 200 malati in terapia intensiva

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati verificati 808 casi di infezione da coronavirus su 141.640 tamponi effettuati, segnala il bollettino diffuso... 04.07.2021, Sputnik Italia

53.385.493 sono le dosi di vaccino somministrate complessivamente; 19.960.078 persone, pari al 36,96% della popolazione over 12, hanno completato la vaccinazione.Con gli 808 contagi odierni, 124 in meno rispetto a ieri, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.263.317.Nell'ultimo giorno a 1.706 persone, 1.404 in meno di ventiquattro ore fa, è stata accertata la guarigione dall'infezione del coronavirus. Il bilancio complessivo dei guariti dal Covid raggiunge quota 4.091.004, pari a circa il 96% dei casi totali.

