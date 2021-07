https://it.sputniknews.com/20210704/conquistati-dai-talebani-due-distretti-nel-nord-est-dellafghanistan-12012709.html

Conquistati dai talebani due distretti nel nord-est dell'Afghanistan

I talebani hanno annunciato il 4 luglio di aver conquistato due distretti nelle province nordorientali dell'Afghanistan di Takhar e Badakhshan. 04.07.2021, Sputnik Italia

I talebani* affermano rivendicano la conquista del distretto di Takhar Warsaj, compreso il comando della polizia locale e affermano di essersi impossessati di armi, veicoli e munizioni. A Badakhshan i guerriglieri islamisti hanno preso il controllo del distretto di Yawan, con circa 150 soldati afghani che si sarebbero arresi o uniti ai talebani. Violenti scontri e attacchi terroristici continuano a devastare l'Afghanistan nonostante i colloqui di pace in corso tra il governo ed i rappresentanti dei talebani a Doha, la capitale del Qatar. L'amministrazione presidenziale americana si è impegnata a completare il ritiro delle truppe dall'Afghanistan entro l'11 settembre, mettendo fine ad una campagna militare nel Paese asiatico durata vent'anni.I "talebani" sono un'organizzazione di stampo terroristico dichiarata fuori legge in Russia e in altri Paesi

