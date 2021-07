https://it.sputniknews.com/20210704/blocco-licenziamenti-sbarra-accordo-e-passo-importante-verso-nuovo-patto-sociale-12004057.html

Blocco licenziamenti, Sbarra: "Accordo è passo importante verso nuovo patto sociale"

Blocco licenziamenti, Sbarra: "Accordo è passo importante verso nuovo patto sociale"

Il numero uno della Cisl chiede a Confindustria e alle altre associazioni datoriali di rispettare l'intesa fino in fondo per far ripartire l'Italia dal lavoro... 04.07.2021, Sputnik Italia

L'intesa raggiunta fra sindacati e associazioni datoriali sullo sblocco dei licenziamenti aprirà una stagione di concertazione tra le parti sociali per la ripartenza del Paese. Lo sostiene in un'intervista al Sole 24 Ore il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. Per questo il segretario Cisl coglie l'occasione per lanciare un appello al presidente del consiglio, alla Confindustria ed alle altre associazioni datoriali per "far tesoro di questa intesa, e di rispettarla fino in fondo". Sbarra ritiene che l'Italia debba ripartire dal lavoro “stabile, sicuro, di qualità", in particolare per "giovani e donne", le categorie "più colpite dalla crisi". Il sindacalista Cisl ha poi ricordato che diritti e tutele vanno garantiti ed estesi in tutti i luoghi di lavoro, a partire "dai settori della logistica e della gig-economy dove spesso prevale uno sfruttamento legalizzato fatto di cottimo e di contratti pirata”.“E’ importante – ha proseguito– che le parti sociali abbiano confermato l’impegno ad una rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, che devono diventare universali ed essere collegati a politiche attive efficaci, in grado di assicurare sempre alla persona sostegno al reddito legato a percorsi di riqualificazione. Su tutto questo è auspicabile un fronte comune con Confindustria…”.L'intesa tra le parti sociali Mercoledì 30 giugno, a poche ore dallo scadere della moratoria sui licenziamenti, dopo un confronto durato 7 ore, è stata raggiunta un intesa tra sindacati, imprese e governo. Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si sono impegnate a raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all'avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua. Il blocco dei licenziamenti per tutti i settori era stato disposto dall'ex ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, per tutelare l'occupazione durante l'emergenza sanitaria.

Andrea NON MERITANO NEANCHE DI CHIAMARSI SINDACATI. SONO SOLO DEI TRADITORI DEI LAVORATORI, COMPLICI DEI PADRONI È DELLO STATO DEI PADRONI. TORNARE ALLA LOTTA, COSTRUIRE IL SINDACATO DELLA CLASSE LAVORATRICE E IL PARTITO DELLA RIVOLUZIONE SOCIALISTA. 2

Irina Derefko Condivido appieno il suo commento. Bravo! 0

