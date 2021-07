https://it.sputniknews.com/20210704/berlusconi-basta-liti-la-concorrenza-tra-salvini-e-meloni-non-diventi-eccessiva-12003055.html

Berlusconi: “Basta liti, la concorrenza tra Salvini e Meloni non diventi eccessiva”

Lunga intervista dell’ex premier alla stampa francese in cui ribadisce il progetto di partito unico e guardando al passato dice di non pentirsi di nulla. 04.07.2021, Sputnik Italia

Il Cavaliere a tutto tondo in una lunga intervista al mensile francese Fortune, che viene anticipata dal Giornale, parla del sogno per il suo centrodestra unito, del governo Draghi e del suo passato, in cui non si pente di nulla. Ma quello che sta più a cuore all’ex premier Silvio Berlusconi è lasciare un partito unico che possa competere con il centrosinistra e per questo lancia un appello ai suoi alleati, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, affinché la competizione tra loro non diventi eccessiva. Berlusconi pensa quindi a una unità, che prenda esempio dalle democrazie di stampo anglosassone, in cui “le idee del centro e della destra democratica sono espresse da un solo partito, come i Repubblicani negli Stati Uniti o i Conservatori nel Regno Unito”. E il Cavaliere guarda al futuro e confessa: “Il giorno lontano nel quale dovessi lasciare la politica vorrei aver realizzato proprio questo: un grande partito del centrodestra unito, in competizione con un centrosinistra che avesse trovato un assetto stabile”.Draghi deve continuareBerlusconi dedica parte della sua intervista anche all’attuale governo di unità nazionale e al premier Mario Draghi. E Berlusconi pensa anche alla possibilità che Draghi possa restare in futuro a occupare scranni importanti del Paese, perché ha “competenze al massimo livello”, sottolinea ricordando di essere stato lui a volerlo a Bankitalia e alla Bce.“Non mi pento di nulla”Il leader di Forza Italia infine guarda al passato e con “uno dei motti” della sua vita, da un giudizio: “Non, je ne regrette rien” quindi “non mi pento di nulla”. Neanche della cosiddetta discesa in campo per cui la “nostra famiglia ha già pagato un prezzo abbastanza pesante”.

Rachele Samo

Rachele Samo

