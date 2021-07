https://it.sputniknews.com/20210704/attacco-a-nave-da-carico-di-proprieta-israeliana-possibile-errore-di-calcolo-delliran---nyt-12003422.html

Attacco a nave da carico "di proprietà israeliana" possibile "errore di calcolo" dell'Iran - NYT

Attacco a nave da carico "di proprietà israeliana" possibile "errore di calcolo" dell'Iran - NYT

I primi resoconti secondo cui una nave da carico "di proprietà israeliana" era stata bersagliata da un missile nella zona settentrionale dell'Oceano Indiano... 04.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-04T17:16+0200

2021-07-04T17:16+0200

2021-07-04T17:16+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1d/9847659_0:92:3319:1958_1920x0_80_0_0_d1168d8706727d6af8325815eb7ffb21.jpg

Un attacco di sabato contro la nave mercantile CSAV Tyndall, di proprietà, fino a poco tempo, di una compagnia israeliana, potrebbe essere stato il risultato di un "errore di calcolo" da parte dell'Iran, secondo quanto riportato dal New York Times, che cita un anonimo funzionario della sicurezza nazionale israeliana. La fonte ha affermato che Teheran apparentemente possedeva "informazioni di intelligence errate riguardo alla proprietà della nave".Secondo una dichiarazione della società Zodiac Maritime, di proprietà del miliardario israeliano Eyal Ofer, la nave non è più di proprietà dell'azienda.Il NYT ha invece osservato, riferendosi al database dell'Organizzazione marittima internazionale delle Nazioni Unite, che CSAV Tyndall è attualmente di proprietà di un'altra società con sede a Londra, la Polar 5 LTD. L'incidente della TyndallL'attacco alla nave Tyndall, avvenuto nel nord dell'Oceano Indiano, è stato segnalato nelle prime ore della giornata di sabato, con le prime indiscrezioni che avevano indicato l'Iran come responsabile per l'incidente.Né Teheran né Tel-Aviv hanno commentato ufficialmente la questione, ma il canale televisivo israeliano N12, citato da Al Jazeera, ha riferito che i funzionari della difesa israeliani stavano indagando sulla possibilità che la repubblica islamica fosse coinvolta.I precedentiLa notizia è arrivata dopo che ad aprile, la nave da carico iraniana Saviz era stata attaccata nel Mar Rosso, a poco tempo dal raid contro una nave israeliana al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti.

https://it.sputniknews.com/20210703/iran-nega-coinvolgimento-in-attacchi-alle-basi-statunitensi-in-iraq-e-siria-11994639.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo