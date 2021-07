https://it.sputniknews.com/20210704/argentina-leoni-marini-invadono-le-strade-di-mar-del-plata-12004399.html

Argentina: leoni marini invadono le strade di Mar del Plata

Venerdì nel porto argentino di Mar del Plata si è registrato un fenomeno piuttosto insolito: la cittadina è stata praticamente invasa dai leoni marini che... 04.07.2021, Sputnik Italia

animali

video

argentina

multimedia

Il video mostra decine di animali passeggiare per la città in mezzo al pubblico e rilassarsi presso le aree commerciali del porto. Secondo i rapporti locali, l'insolita invasione dei mamiferi è causata dalle basse temperature all'inizio dell'inverno, che spingono gli animali a cercare zone con meno vento per riposarsi e riscaldarsi. Inoltre, l’arrivo dei leoni marini nel porto potrebbe essere spiegato dal calo dell'attività di pesca causato dalla pandemia di COVID-19.

argentina

видео, animali, video, argentina, multimedia