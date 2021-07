https://it.sputniknews.com/20210704/a-roma-rigorosi-controlli-ai-tifosi-inglesi-50-respinti-ai-checkpoint-dellolimpico-2-denunciati-12013281.html

A Roma rigorosi controlli ai tifosi inglesi: 50 respinti ai checkpoint dell'Olimpico, 2 denunciati

Le forze dell'ordine e gli addetti alla sicurezza hanno eseguito controlli scrupolosi per accertare violazioni della quarantena fiduciaria di 5 giorni a cui... 04.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

euro 2020

inghilterra

roma

Durante i controlli avvenuti ieri nella Capitale per verificare il rispetto delle norme anti-Covid, in particolare la quarantena fiduciaria per i tifosi in arrivo dal Regno Unito per il quarto di finale di Euro-2020 tra Inghilterra e Ucraina a Roma, sono state denunciate 2 persone per false attestazioni. Ad altri cinquanta tifosi è stato impedito l'ingresso allo stadio nei check-point allestiti intorno all'Olimpico, dal momento che non erano in regola con le norme anti-Covid. Tre i tifosi, due ucraini e e un tedesco, sono stati sottoposti a Daspo, ma questa volta non c'entra il coronavirus: uno ha cercato di scavalcare le barriere di separazione tra gli spalti mentre altri due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.Ricordiamo che la presenza di tanti tifosi inglesi a Roma in occasione della partita di Euro-2020 aveva suscitato molte preoccupazioni sullo sfondo dell'aumento dei contagi nel Regno Unito a seguito della temuta e contagiosa variante Delta. Proprio per questo motivo le autorità italiane erano riuscite ad ottenere dall'Uefa l'annullamento dei biglietti acquistati precedentemente dai tifosi inglesi.

coronavirus in italia, euro 2020, inghilterra, roma