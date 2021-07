https://it.sputniknews.com/20210703/vaticano-per-limmobile-di-londra-10-a-processo-tra-cui-anche-il-cardinale-becciu-11991449.html

Vaticano, per l’immobile di Londra 10 a processo tra cui anche il cardinale Becciu

Vaticano, per l’immobile di Londra 10 a processo tra cui anche il cardinale Becciu

Inizierà a breve il processo riguardante lo scandalo dell'immobile di Londra acquistato dal Vaticano e su cui sarebbe stato truffato per milioni di euro. 03.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-03T13:07+0200

2021-07-03T13:07+0200

2021-07-03T13:07+0200

vaticano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/9648634_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_579ff7b4493ea11730add898accfae1f.jpg

L’inchiesta che riguarda l’immobile di Londra comprato dal Vaticano è giunta al termine, ora in 10 sono stati citati in giudizio con decreto del presidente del Tribunale Vaticano firmato sabato 3 luglio. Lo riporta Vatican News.La prima udienza è fissata già per il 27 luglio, si ha fretta di iniziare e concludere una vicenda complessa e che ha gettato non poco discredito sulla capacità di gestire il denaro da parte delle autorità finanziarie che si trovano all’interno delle mura vaticane.I reati dei quali sono accusati a vario titolo i 10 vanno dall’estorsione, all’abuso di ufficio, peculato, corruzione, riciclaggio ed autoriciclaggio, truffa, falso materiale di atto pubblico e falso in scrittura privata, violazione del segreto d’ufficio, appropriazione indebita.Enrico Crasso è colui il quale è accusato del più alto numero di reati, lui era il gestore delle finanze vaticane. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2020 ha spiegato compitamente come stavano le cose e il suo ruolo.Tra i vari nomi vi è anche quello di Gianluigi Torzi, il broker al centro dell’acquisto dell’immobile a Londra ed arrestato nel mese di maggio di quest’anno a Londra.Ma sotto inchiesta vi finiscono anche quattro società. Una di queste è la Sogenel Capital Investment di Crasso, le altre sono la Prestige Family Office SA, sempre di Crasso, la Logsic Humanitarne Dejavnosti DOO riferibile a Cecilia Marogna (anche lei rinviata a giudizio) e la HP Finance Llc ancora di Enrico Crasso. Tutte e quattro le società sono accusate di truffa.A margine finisce a giudizio anche il cardinale Giovanni Angelo Becciu, nei cui confronti si procede, come normativamente previsto, per i reati di peculato ed abuso d’ufficio anche in concorso, nonché di subornazione (corruzione), come riporta in un comunicato stampa la sala stampa vaticana.

vaticano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaticano