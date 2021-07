https://it.sputniknews.com/20210703/variante-delta-pregliasco-a-sputnik-impedire-ai-non-vaccinati-di-andare-a-lavorare-11990742.html

Variante Delta, Pregliasco a Sputnik: "Impedire ai non vaccinati di andare a lavorare"

Variante Delta, Pregliasco a Sputnik: "Impedire ai non vaccinati di andare a lavorare"

Per il virologo dell'Università di Milano, raggiunto al telefono da Sputnik Italia, contro la variante Delta servono "chiusure mirate" e "tracciamento sistematico". E sul lockdown per i no vax propone di utilizzare il green pass per “impedire sempre più attività a chi non è vaccinato”.

2021-07-03T21:49+0200

2021-07-03T21:49+0200

2021-07-03T21:49+0200

variante delta

fabrizio pregliasco

coronavirus in italia

interviste

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/11712912_0:134:1800:1147_1920x0_80_0_0_46f9ab3eebe7a263768179e8c609452c.jpg

La variante Delta continua a correre e preoccupa gli esperti. Tanto che, nei giorni scorsi, Walter Ricciardi, il consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ipotizzato la possibilità di un nuovo lockdown in autunno, già nel mese di ottobre. “Sta creando problemi dalla Gran Bretagna alla Colombia, non dobbiamo compiere gli stessi errori del passato quando il virus è stato sottovalutato”, ha detto in un’intervista a Radio Capital.Secondo l’ultima indagine del ministero della Salute e dell’Iss, l’ex variante indiana sarebbe stata individuata nel 22,7 per cento dei pazienti attualmente positivi al Covid e sarebbe diffusa già in 16 regioni italiane, con una forbice che va dallo zero al 70,6 per cento. "Contro la variante Delta chiusure mirate e tracciamento"Secondo i virologi, come Fabrizio Pregliasco, raggiunto al telefono da Sputnik Italia, la strada di una nuova chiusura generalizzata, però, sarà difficilmente percorribile. “Non so se ci riusciremo, sarà dura economicamente e psicologicamente, già adesso vediamo adesso la gente che non indossa più le mascherine”, spiega l’infettivologo dell’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano. "Giusto il lockdown per i non vaccinati, impedire sempre più attività, anche andare a lavorare"C’è sintonia, invece, con la proposta del collega genovese Matteo Bassetti, che nei giorni scorsi ha proposto di “inasprire ulteriormente le misure nei confronti di chi non si vaccina”, fino ad ipotizzare un lockdown per chi rifiuta di vaccinarsi. Per chi è stato immunizzato con entrambe le dosi, infatti, sottolinea il virologo, “c’è il rischio di infettarsi, ma senza conseguenze gravi, perché il vaccino funziona nel prevenirle”.La sospensione dei sanitari no vaxIn questo senso, conclude Pregliasco, “la sospensione dei sanitari no vax è necessaria e giusta”.

https://it.sputniknews.com/20210701/ricciardi-pensa-allautunno-prossimo-e-crede-che-non-si-potra-escludere-un-lockdown-11967015.html

https://it.sputniknews.com/20210703/variante-delta-bassetti-se-sara-lockdown-solo-per-i-non-vaccinati-11986534.html

msan.mr Arrestate questo assassino! 2

Guglielmo Melloni Pienamente d'accordo con il Professor PREGLIASCO!!! È assolutamente opportuno e necessario ammettere che i non vaccinati, siano SOLAMENTE coloro che, con DOCUMENTAZIONE APPROPRIATA E VERIFICATA DALLE COMPETENTI AUTORITÀ E SPECIALISTI DELLA MEDICINA PUBBLICA, venga, da questi, giudicato come "Sconsigliato o Controindicato" per la sua salute, l'effettuazione della "attuale" vaccinazione AntiCovid!!!...... Pertanto, secondo il mio modestissimo parere, TUTTI QUEI SOGGETTI CHE, pur non trovandosi nella condizione fisica, precedentemente esposta, ma che si AUTOPROCLAMAN O "NO VAX", DEBBONO ESSERE MESSI IN CONDIZIONE DI NON DIVENIRE SOGGETTI PERICOLOSI PER LA SALUTE COLLETTIVA..... E QUINDI: ALLONTANATI DA OGNI ATTIVITÀ Lavorativa, O DI CONTATTO PUBBLICO!!!..... TUTTI DOBBIAMO METTERCI IN TESTA CHE: **LA TUA LIBERTÀ CESSA, QUANDO QUESTA LEDE LA MIA**!!!!!........ 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

variante delta, fabrizio pregliasco, coronavirus in italia, interviste, vaccino