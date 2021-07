https://it.sputniknews.com/20210703/variante-delta-per-vaia-e-solo-una-come-le-altre-vaccino-protegge-11992909.html

Variante Delta? Per Vaia è solo una come le altre, vaccino protegge

Per il direttore dell’Istituto italiano di malattie infettive (Inmi), Francesco Vaia, la variante Delta di cui tanto si parla e chiacchiera negli ultimi mesi è... 03.07.2021, Sputnik Italia

Lo ha detto durante la fase di somministrazione della seconda dose di Pfizer ad un gruppo di pazienti presso l’hub vaccinale dell’ospedale.Il professore Vaia rassicura, con la seconda dose le persone sono protette anche contro la variante delta e dal vaccino Pfizer si attendono una protezione del 92 – 93 per cento e dalle analisi condotte su alcuni pazienti si è evidenziata una copertura al 95%, quindi al di sopra delle attese.E non dobbiamo preoccuparcene perché “il virus muterà sempre ed è già cambiato, non può essere questo elemento dirimente rispetto alla strategia che viene rafforzata: vaccinare vaste aree di popolazione”, spiega il direttore dell’Inmi come riportato dall’Adnkronos.E sulla bontà dei vacciniNessuna classifica di serie A o di serie B per il professore.

