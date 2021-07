https://it.sputniknews.com/20210703/usa-oggi-raduno-save-america-di-trump-in-florida--11993080.html

L'ex presidente Donald Trump terrà un raduno 'Save America' per i suoi sostenitori a Sarasota, in Florida, nella giornata odierna. 03.07.2021, Sputnik Italia

La manifestazione, co-sponsorizzata dal Partito Repubblicano della Florida, sarà un evento che durerà tutto il giorno per sostenere l'agenda di Trump Make America Great (MAGA) e celebrare i risultati della sua amministrazione. Due settimane fa Trump aveva tenuto una manifestazione nello Stato americano dell'Ohio con migliaia di sostenitori durante la quale ha definito i risultati della performance dell'amministrazione Biden una "catastrofe", criticandola per l'ondata di criminalità nelle principali città degli Stati Uniti, la crisi dei migranti al confine meridionale del Paese e la difficile situazione economica segnata da un'elevata inflazione. Critiche anche per quelli che ha definito fallimenti in politica estera, tra cui l'umiliazione subita dagli USA da parte di Cina e Russia e l'incapacità di impedire la costruzione del gasdotto Nord Stream 2. I media statunitensi hanno riferito che l'ufficio di Trump è coinvolto nella creazione di una nuova piattaforma di social media chiamata GETTR, che potrebbe aiutare l'ex presidente a bypassare il suo ban su social media come Twitter e Facebook. La speculazione sul fatto che Trump si sarebbe ricandidato è sorta dopo la sua visita al confine tra Stati Uniti e Messico, durante la quale ha detto: "Pensate che dovrei candidarmi di nuovo? Forse non ne abbiamo bisogno. Forse non dovremo nemmeno farlo". L'ufficio di Trump ha annunciato diversi eventi a dicembre, tra cui due tappe del tour in Florida, a Sunrise e Orlando, la seconda delle quali sarà caratterizzata da una conversazione tra lui e il commentatore Bill O'Reilly. Secondo quanto riferito, l'ex presidente visiterà anche Houston e Dallas, in Texas.

