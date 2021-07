https://it.sputniknews.com/20210703/usa-adolescente-muore-nel-sonno-dopo-aver-ricevuto-il-vaccino-pfizer-11995710.html

USA, adolescente muore nel sonno dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) stanno indagando se la morte del ragazzo sia direttamente correlata alle... 03.07.2021, Sputnik Italia

Un adolescente è morto nello Stato americano del Michigan dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino contro il coronavirus Pfizer. Il tredicenne Jacob Clynick viveva a Zilwaukee, nella contea di Saginaw. Secondo 'Newsweek', il 13 giugno aveva ricevuto una seconda dose del vaccino Pfizer ed è morto nel sonno tre giorni dopo. Secondo sua zia Jacob era sano e non aveva malattie croniche. La donna ha anche detto che per due giorni l'adolescente aveva lamentato sintomi generali post-vaccinazione come stanchezza e febbre. Le zie hanno reso noto che il 15 giugno Jacob ha avuto un leggero mal di stomaco, ma non abbastanza da sollevare serie preoccupazioni. Dopodiché il ragazzo si è addormentato e non si è più svegliato.

Andrea VACCINARE GLI ADOLESCENTI E NON SOLO É UN CRIMINE DELLE BIG PHARMA E DEGLI STATI IMPERIALISTI DELLE MULTINAZIONALI 1

1

