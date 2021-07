https://it.sputniknews.com/20210703/una-brezza-di-mare-molto-anti-russa-contraddice-lo-spirito-del-summit-biden-putin-11988987.html

Una brezza di mare molto anti-russa contraddice lo spirito del summit Biden-Putin

È iniziata lo scorso 28 giugno una massiccia esercitazione alleata nel Mar Nero. Proseguirà fino al prossimo 10 luglio. Si tratta della Sea Breeze 2021... 03.07.2021, Sputnik Italia

opinioni

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/11768023_0:0:2743:1543_1920x0_80_0_0_a9b58032c8d93ab501af942723bcb2e7.jpg

Stando a quanto è stato comunicato dagli organizzatori, la “Brezza di Mare” si focalizza quest’anno sulle operazioni speciali, anfibie, d’interdizione marittima, di lotta antisom e di ricerca e soccorso.Il coordinamento operativo è assicurato dalla Marina ucraina e dalla Sesta Flotta americana. Ed è presente anche una squadra navale permanente della Nato.Per quanto provenga dagli Stati membri dell’Alleanza Atlantica il grosso dell’unità schierate, la Sea Breeze è riconducibile al format della cosiddetta Partnership for Peace, opportunamente allargata nel proprio ambito geografico di riferimento fino a ricomprendere qualsiasi nazione del mondo voglia aderirvi.Fanno in effetti parte del dispositivo impegnato in Ucraina e nelle acque adiacenti persino elementi delle forze armate australiane, brasiliane, giapponesi, marocchine, pakistane e sud-coreane, che non dovrebbero avere interessi diretti da tutelare nel Mar Nero. Sono invece assenti i tedeschi.Per quanto l’obiettivo dichiarato dell’esercitazione sia quello di migliorare l’interoperabilità tra i reparti degli Stati partecipanti, le sue dimensioni ed il contesto entro cui si sta svolgendo integrano un messaggio che sembra contraddire lo spirito che aveva contrassegnato il recente vertice ginevrino tra il presidente americano Joe Biden ed il suo collega russo Vladimir Putin.Inoltre, l’inizio di queste manovre è stato preceduto di pochi giorni - il 23 giugno scorso - dall’incidente determinato dall’ingresso del cacciatorpediniere britannico Defender nelle acque territoriali della Crimea e dalla conseguente reazione russa, che le autorità di Londra avevano poi cercato di sminuire.Oltre alle navi e agli aerei, nel contesto della Sea Breeze 2021 si sono mossi anche asset terrestri di una certa importanza, come i blindati anticarro LAV-AT dei Marines americani sbarcati in Ucraina.A Mosca quanto sta accadendo è naturalmente motivo di un certo risentimento. Anche se l’esercitazione era da tempo programmata, infatti, forse ne poteva essere contenuta la portata. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha accusato l’Alleanza Atlantica di voler trasformare il Mar Nero in una zona di confronto militare, denunciando il carattere ostile della Sea Breeze e preannunciando anche contromisure da parte della Federazione.Quanto sta accadendo prova i limiti oggettivi cui soggiace attualmente il dialogo politico-strategico tra l’Occidente e la Russia e pare dar ragione a chi teme una stagione di contrasti ancora più acuti.I leader di Mosca e Washington hanno sottoscritto il mese scorso una dichiarazione contro la prospettiva dell’impiego bellico delle armi nucleari, confermando il comune interesse a rafforzare il controllo degli armamenti. Ma oltre non si è andati e non pare neanche che ci sia l’intenzione di andare.L’ampiezza della partecipazione internazionale alla Sea Breeze tradisce anche, molto probabilmente, il tentativo di dare una veste militare più solida a quell’asse tra le democrazie che nelle intenzioni di Biden dovrebbe contrapporsi congiuntamente a Cina e Russia.Tutto converge a far ritenere che l’attuale Amministrazione americana non creda più alla possibilità di separare Mosca da Pechino cooptando in qualche modo la Federazione Russa in uno schema che contempli il riconoscimento delle sfere d’influenza reciproche.A Washington si pensa piuttosto che la Russia debba essere sospinta verso il cambio di regime, per riportarla alla condizione in cui si trovava negli anni novanta, come se qualcuno nella Federazione russa rimpiangesse quei tempi e fosse disponibile a promuoverne una riedizione.La proroga del trattato di amicizia sino-russo, in questo senso, vale probabilmente più delle manovre con le quali è stata verificata la prontezza delle difese della penisola di Crimea.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

2021

Giulio Virgi

Giulio Virgi

opinioni