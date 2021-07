https://it.sputniknews.com/20210703/ucraina-accusa-la-russia-di-aver-rifiutato-assistenza-a-nave-in-difficolta-nel-mar-nero-11993285.html

Ucraina accusa la Russia di aver rifiutato assistenza a nave in difficoltà nel Mar Nero

Ucraina accusa la Russia di aver rifiutato assistenza a nave in difficoltà nel Mar Nero

A loro volta la flotta russa del Mar Nero ha smentito la ricostruzione del dicastero militare ucraino. 03.07.2021, Sputnik Italia

L'amministrazione principale dell'intelligence del ministero della difesa dell'Ucraina afferma che le navi russe hanno ignorato un segnale di SOS di un peschereccio che aveva un guasto al motore nel Mar Nero. La notizia secondo cui una nave missilistica della flotta del Mar Nero è andata in aiuto della nave è stata definita come un'illazione.La Flotta russa del Mar Nero ha smentito la ricostruzione ucraina dell'accaduto.Ha chiarito che dopo che la parte ucraina ha confermato la ricezione del segnale di soccorso e ha iniziato un'operazione di salvataggio, le navi russe sono state richiamate. Come riportato dal Centro di controllo della difesa nazionale russo, in mattinata la nave missilistica "Ivanovets" si è diretta verso l'area in cui si era trovato in difficoltà un peschereccio ucraino, che ha lanciato un segnale di SOS dopo che il motore si è rotto. Più tardi si è saputo che un rimorchiatore ucraino avrebbe aiutato i pescatori e il peschereccio sarebbe stato rimorchiato al porto di Ochakov.

mar nero, nave, incidente, ucraina, russia