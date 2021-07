https://it.sputniknews.com/20210703/tregua-nella-guerra-interna-al-m5s-grillo-apre-al-negoziato-per-evitare-scissioni-11988573.html

Tregua nella guerra interna al M5S, Grillo apre al negoziato per evitare scissioni

Tregua nella guerra interna al M5S, Grillo apre al negoziato per evitare scissioni

Si apre uno spiraglio nel Movimento 5 Stelle, è il garante a offrirlo in una fase in cui l'altra soluzione era la spaccatura del progetto politico nato dai... 03.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-03T08:47+0200

2021-07-03T08:47+0200

2021-07-03T08:47+0200

giuseppe conte

m5s

beppe grillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/836/56/8365643_0:140:2888:1765_1920x0_80_0_0_6e514fb66231f6d13badf735c7727fee.jpg

Beppe Grillo passa la palla al comitato dei 7 che ha proposto ieri sera mentre gli italiani erano incollati alla tv a guardare Belgio-Italia. Ma evidentemente gli animi dei grillini erano da un’altra parte e così ora saranno Vito Crimi, Ettore Licheri, Stefano Patuanelli (tra i “contiani”) e altri i cui nomi non sono ancora noti, a dover trovare un punto di sintesi tra la visione, nuova, del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e le richieste del padre (autarchico?) Beppe Grillo.Tre giorni, questo il tempo dato loro per capire se ci sono delle possibilità alternative per ricucire lo strappo che non è più solo tra Grillo e Conte, ma è uno strappo lacerante all’interno di tutto un movimento politico che voleva aprire come una scatoletta i palazzi del potere e che alla fine si è autodilaniato.La trattativa Di Maio, FicoAl centro, o meglio nel dietro le quinte, si sono mosse due figure di alto rilievo all’interno del Movimento e che in questi giorni non hanno parlato molto o per nulla pubblicamente delle sorti dei pentastellati, sono Luigi Di Maio e Roberto Fico.A loro, a quanto pare, si deve l’opera di strenua mediazione tra Conte e Grillo. Secondo le ricostruzioni giornalistiche non si sarebbero mai arresi e forse questo passo di lato di Grillo è proprio il risultato della loro mediazione.In precedenza Grillo ha detto che Conte non ha "né visione politica, né capacità manageriali".Ieri un invito a smettere di litigare è giunto al Movimento 5 Stelle dal capo politico della Lega, Matteo Salvini, che ha ricordato ai grillini che in Parlamento ci sono riforme da approvare.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

giuseppe conte, m5s, beppe grillo