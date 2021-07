https://it.sputniknews.com/20210703/tartassati-dalle-tasse-e-9-euro-su-10-finiscono-nelle-tasche-dello-stato-centrale-11989889.html

Tartassati dalle tasse e 9 euro su 10 finiscono nelle tasche dello Stato centrale

Tartassati dalle tasse e 9 euro su 10 finiscono nelle tasche dello Stato centrale

Siamo tartassati dalle tasse ma a livello locale riceviamo pochi servizi, questo perché la gran parte del gettito fiscale viene assorbito dalle amministrazioni... 03.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-03T11:33+0200

2021-07-03T11:33+0200

2021-07-03T11:33+0200

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/11990028_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6041661c55477fef36063deff4dfb26d.jpg

La metà della spesa pubblica è in capo alle Regioni e agli enti locali, ma le tasse degli italiani finiscono principalmente nelle “tasche” dello Stato centrale, quindi delle Pubbliche amministrazioni centrali.Nel 2019, per fare un esempio, l’85,4% del gettito tributario è stato prelevato dall’erario: 441,4 miliardi di euro su 516,6 miliardi, ma agli enti periferici sono arrivati poco più di 75 miliardi di euro, pari al 14,6% del totale incassato. Sono i numeri forniti dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre che mostrano le criticità di un sistema che prende molto e non restituisce in termini di servizi locali in modo adeguato.Le Amministrazioni locali sono però quelle che dovrebbero spendere di più perché hanno ricevuto dalla riforma della Costituzione italiana il trasferimento di molte funzioni, tuttavia non ricevono gli adeguati fondi necessari e quelli che devono arrivare “da Roma”, vengono trasferiti in tempi “non sempre velocissimi”, afferma la Cgia.Legge sulla autonomia differenziata e fisco federaleGli enti locali non possono solo avere una autonomia in termini di funzioni costituzionali, ma hanno bisogno anche della autonomia finanziaria.Il sistema attuale prevede invece un invio centralizzato delle tasse che in seguito sono distribuite agli enti locali. Ma il meccanismo non funziona adeguatamente.Ecco perché serve un fisco federale se le regioni devono mantenere le autonomie previste dal Titolo quinto.Solidarietà tra i territoriSemplificareInfine la Cgia chiede che la riforma del fisco che verrà messa in campo sia volta alla semplificazione, perché fanno notare che l’attuale sistema fatto di balzelli e gabelle, “per l’erario, spesso costituiscono più un costo che un vantaggio”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

economia