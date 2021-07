https://it.sputniknews.com/20210703/speranza-pandemia-non-e-finita-abbiamo-bisogno-di-proseguire-con-cautela-e-gradualita-11993584.html

Speranza: "Pandemia non è finita, abbiamo bisogno di proseguire con cautela e gradualità"

Il Ministro della Salute ha ribadito che bisogna continuare a "tenere altissima l'attenzione". 03.07.2021, Sputnik Italia

La pandemia di Covid in Italia, ha ribadito Speranza, "non è finita". Il ministro ha ribadito i benefici della linea della prudenza e della gradualità.A sostegno di tale modus operandi Speranza ha chiamato in causa i numeri. Di fronte agli operatori sanitari, l'esponente di LeU ha anche evidenziato la parte del Pnnr volta all'acquisto di nuove strutture specializzata (4 i miliardi stanziati), poiché "dobbiamo essere capaci di costruire un nuovo sistema sanitario" sulla base di un patto-Paese collettivo.In precedenza anche il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha invitato ad essere realistici e ricordato che la pandemia non è finita.

