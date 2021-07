https://it.sputniknews.com/20210703/siberia-distrutto-da-artiglieria-gruppo-nemico-dattacco-ipotetico-in-trappola-di-fuoco---video-11996779.html

Siberia, distrutto da artiglieria gruppo nemico d'attacco ipotetico in "trappola di fuoco" - Video

Nella regione di Kemerovo, nel campo di addestramento Yurginsky, i militari delle unità di artiglieria del Distretto Militare Centrale hanno elaborato le... 03.07.2021, Sputnik Italia

Secondo lo scenario dell'esercitazione, gli equipaggi dei droni Orlan-10 hanno scoperto lo schieramento di un gruppo d'attacco nemico in formazione di battaglia. Per interrompere l'offensiva, il comando ha deciso di attirare il nemico in un'area appositamente preparata e distruggerlo con fuoco concentrato nella cosiddetta "trappola di fuoco" (in inglese nel gergo militare "killing zone" - ndr). La regolazione del fuoco di artiglieria e la distruzione del bersaglio è stata effettuata dagli equipaggi dei droni Orlan-10. E' stata di un giorno la durata di queste esercitazioni tattiche, in cui hanno partecipato più di 500 militari e sono state coinvolte circa 50 unità.

