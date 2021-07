https://it.sputniknews.com/20210703/saviano-contro-gli-agenti-del-pestaggio-in-carcere-picchiavano-tutti-tranne-i-camorristi-11997843.html

Saviano contro gli agenti del pestaggio in carcere: "Picchiavano tutti tranne i camorristi"

Saviano contro gli agenti del pestaggio in carcere: "Picchiavano tutti tranne i camorristi"

Lo scrittore campano dice la sua sui fatti del carcere di Santa Maria Capua in un editoriale pubblicato sul Corriere: "Il risultato dei pestaggi? Ora tutti vorranno affiliarsi ai boss".

2021-07-03T18:22+0200

2021-07-03T18:22+0200

2021-07-03T18:22+0200

santa maria capua vetere

roberto saviano

carcere

violenza

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/816/23/8162330_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_2dd2f529cf4c97266a2a085d9cab0b17.jpg

"Un carcere violento moltiplica i crimini” e il risultato dei pestaggi del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere sarà che “ogni detenuto da domani cercherà di affiliarsi, si metterà in fila per entrare in un’organizzazione criminale”. È il commento di Roberto Saviano sui fatti andati in scena nel carcere campano nell’aprile 2020, quando i penitenziari di un’Italia in pieno lockdown iniziavano ad infiammarsi uno dopo l’altro in una serie di proteste violente.Proteste andate in scena anche a Santa Maria Capua Vetere, dove il giorno dopo gli agenti, secondo quanto emerge dalle indagini e dalla ricostruzione del Gip, hanno dato il via ad una perquisizione sfociata in pestaggio. “Da domani – scrive il giornalista sul Corriere puntando il dito contro i poliziotti protagonisti del pestaggio ripreso dalle telecamere della casa circondariale - borseggiatori diventeranno killer, piccoli spacciatori soldati al servizio dei cartelli, da domani (ma sta accadendo da molto prima della diffusione di queste immagini), chi entra in carcere sa che non lo difenderà il diritto, che non ci sarà possibilità di migliorare o di correggersi, ma che dovrà sperare solo nel potere e nella longa manus delle mafie, le uniche che potranno rendere meno infernale l’inferno”.Lo scrittore campano avverte: “Le carceri violente diventano carceri mafiose”. L’accusa che Saviano rivolge agli agenti, sale a 77, come riporta Skytg24, il numero dei destinatari di misure cautelari, è quella di aver deliberatamente evitato di prendersela con i mafiosi.Saviano non risparmia neppure una stoccata agli esponenti di centrodestra, a partire da Matteo Salvini, che hanno espresso solidarietà agli agenti della penitenziaria. Lo scrittore e opinionista parla di atto “rischioso” che rischia di danneggiare “il comportamento corretto delle guardie carcerarie rigorose che pagano un prezzo altissimo per la situazione disastrosa delle carceri italiane, perché sono in pochi a gestire situazioni di degrado e sovraffollamento insostenibili”. La “notizia peggiore”, conclude quindi il giornalista, è che “l’indignazione di oggi farà il paio con l’indifferenza di domani”. “Il maggior garante dell’esistenza e della prosperità delle mafie – attacca - sarà lo Stato e noi saremo i suoi complici”.

https://it.sputniknews.com/20210630/pestaggi-carcere-santa-maria-capua-vetere-pd-ministro-cartabia-riferisca-in-aula-11950469.html

santa maria capua vetere

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

santa maria capua vetere, roberto saviano, carcere, violenza, italia