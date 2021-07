Sanzioni USA, Turchia costruirà proprio sistema di lancio missilistico

https://it.sputniknews.com/20210703/sanzioni-usa-turchia-costruira-proprio-sistema-di-lancio-missilistico-11995849.html

Inizialmente era previsto di equipaggiare la fregata classe I TCG Istanbul con il sistema di lancio verticale (VLS) Mk 41, prodotto da Lockheed Martin. Tuttavia le sanzioni imposte alla Turchia per l'acquisizione del sistema di difesa aerea russo S-400 ne hanno impedito la vendita. Successivamente il governo della Turchia ha incaricato il produttore locale di missili Roketsan di sviluppare il sistema nazionale. Il futuro progetto del National Vertical Launch System (MDAS) sarà simile al Mk 41. Lo ha reso noto 'Defense News' citando come fonte un subappaltatore che lavora al progetto. La fonte ha rifiutato di fornire informazioni sul costo del progetto. Inizialmente era previsto di equipaggiare con MDAS il futuro cacciatorpediniere aereo di classe TF2000, programmato per entrare in servizio con la Marina turca entro il 2027. Tuttavia le sanzioni statunitensi hanno cambiato i piani e la Presidenza delle industrie della difesa turca ha accelerato il dispiegamento. Secondo l'agenda dell'agenzia, la prima fregata di classe I con il nuovo sistema a bordo entrerà in servizio nel 2023.

