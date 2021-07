https://it.sputniknews.com/20210703/roma-tifosi-festeggiano-la-vittoria-della-nazionale-11990606.html

Roma: tifosi festeggiano la vittoria della nazionale

Gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto il Belgio 2-1 in una partita tiratissima ai quarti di finale di Euro-2020. 03.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-03T12:03+0200

I tifosi si sono radunati nella capitale per festeggiare insieme la vittoria della nazionale che ora deve prepararsi per la partita con la Spagna valida per la semifinale degli Europei. La partita si svolgerà martedì 6 luglio alle ore 21 allo stadio Wembley di Londra.

