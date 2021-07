https://it.sputniknews.com/20210703/parrocchiano-no-vax-non-puoi-leggere-e-cantare-in-chiesa-succede-a-genova-11996968.html

Parrocchiano no vax? Non puoi leggere e cantare in chiesa. Succede a Genova

Il parroco di Santa Zita a Genova è a favore dei vaccini che ritiene un dovere morale per i cattolici, nessuna imposizione ma nella sua parrocchia i no vax non... 03.07.2021, Sputnik Italia

Don Massimiliano Moretti non la mette sul piano morale od etico, perché non c’è l’obbligo di vaccinarsi in Italia, tuttavia la sua decisione prende spunto dai protocolli concordati tra Chiesa italiana e governo italiano, che prevedevano nei periodi di massima diffusione del virus di non cantare in chiesa, poiché il canto sparge più velocemente il virus nell’ambiente.“Se fosse per me tutti dovrebbero vaccinarsi per rispetto degli altri. Il vaccino non è un atto di egoismo ma di altruismo, un modo per salvaguardare la salute di chi ci sta intorno. Detto questo, non posso che rispettare le leggi e non imporre divieti assoluti, ma posso certamente evitare che comportamenti sbagliati di chi non vuole vaccinarsi mettano a rischio gli altri”, ha proseguito il sacerdote e da qui la decisione di vietare determinati servizi liturgici ai parrocchiani no vax.L’iniziativa è stata pubblicata dal sacerdote anche sulla pagina Facebook della chiesa di Santa Zita, dove spicca un commento non a favore della decisione. Il post risale all’1 luglio.

