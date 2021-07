Parola alla scienza: come aumentare l’immunità antivirale

https://it.sputniknews.com/20210703/parola-alla-scienza-come-aumentare-limmunita-antivirale-11998472.html

Sputnik ha intervistato sul tema Oksana Svitlich, direttrice dell’Istituto di virologia Mechnikov, e Evgeny Fayzuloev, direttore del Laboratorio di virologia molecolare.Esperimenti coloratiAlcuni anni dopo Andrew Fire dell’Università di Stanford e Craig Mello dell’Università del Massachusetts si misero a cercare i geni preposti alla regolazione dello sviluppo precoce del verme Caenorhabditis elegans. Per spegnere un determinato filamento di DNA, effettuavano delle iniezioni di molecole di RNA.Nelle cellule l’RNA svolge numerose funzioni, ma quella principale è la decifrazione delle informazioni contenute nel DNA e la trasmissione delle istruzioni relative alla sintesi proteica. Questo RNA viene definito “senso”. Mentre l’RNA “anti-senso” disattiva i geni. Proprio con quest’ultima tipologia di sequenze di RNA lavorarono Fire e Mello. I due scoprirono e spiegarono il meccanismo naturale di disattivazione di geni eccessivamente attivi, ossia la interferenza del RNA. Per questo nel 2006 furono insigniti del Premio Nobel.Sequenze di microRNA regolano i geniLa interferenza del RNA consente di disattivare sezioni del genoma senza modificarlo. In parole povere, gli organismi ottenuti in questo modo non sono considerati geneticamente modificati. Un esempio sono le petunie stellate.Per la sintesi proteica intracellulare, le informazioni contenute nella cellula vengono trasferite da un dato filamento di DNA all’RNA (chiamato messaggero). Questa è la fase della trascrizione. Poi l’RNA finisce nel ribosoma dove fornisce le istruzioni per i passaggi successivi e comincia la traduzione, ossia la sintesi proteica. Se i processi di trascrizione o traduzione vengono disturbati, la proteina non viene sintetizzata. Per interferire in questi processi è necessario “spedire” nella cellula una apposita sequenza di RNA che intercetta l’RNA messaggero e non gli consente di operare correttamente.Nell’organismo viene inserito un “cocktail” di molecole sintetiche di RNA che fungono da sostrato per la formazione di sequenze corte di RNA interferente e che insieme alle proteine (anzitutto le Argonaute2) creano un complesso sistema molecolare. L’RNA ivi contenuto contiene filamenti complementari, ossia corrispondenti al codice dell’RNA messaggero. Il sistema complesso così creato neutralizza l’RNA messaggero impedendo la sintesi proteica.Nell’organismo l’interferenza del RNA è garantita da due tipologie di molecole, le microRNA e piRNA. C’è un legame tra le disfunzionalità operative delle microRNA e patologie ereditarie, tumori, patologie cardiache e del sistema nervoso. Secondo i dati della britannica miRBase, nell’uomo sono stati scoperti 1.917 geni di microRNA, mentre nel topo 1.234. I piRNA proteggono il genoma da elementi genetici mobili.Contro tumori e virusL’interferenza del RNA è stata da subito apprezzata per il suo grande potenziale applicativo. La medicina ha così ottenuto uno strumento utile per trattare rare patologie ereditarie causate dalla mutazione di 1-2 geni.Nel 2018 gli USA hanno approvato il primo farmaco basato sulla interferenza del RNA, il Patisiran, utilizzato nel trattamento della amiloidosi da transtiretina. Si tratta di una patologia ereditaria in cui all’interno delle cellule si accumula la proteina transtiretina: questo causa il decesso del paziente in età infantile. Se si inocula per tempo a livello inframuscolare una soluzione contenente le sequenze di RNA interferente modificate, è possibile rallentare sensibilmente lo sviluppo della patologia.Negli insetti e nei nematodi la interferenza del RNA protegge dai virus. Nell’uomo no, ma la scienza è in grado di correggere questa differenza.Un’altra possibilità (ossia disattivare i geni direttamente nella cellula infettata dal virus) è stata posta in essere dall’Istituto nazionale russo di virologia Mechnikov. In questo caso è possibile persino non preoccuparsi della evoluzione di un determinato ceppo virale.Si ritiene che SARS-CoV e SARS-CoV-2 penetrino facilmente le difese cellulare grazie a proteine che inibiscono l’interferenza del RNA, nello specifico le nucleoproteine N e 7a. I loro geni sono stati selezionati come target per l’RNA interferente. “Contiamo su un doppio effetto: la riduzione delle cellule infettate dai prodotti di questi geni e la riduzione dell’effetto inibitorio dell’interferenza del RNA”, aggiungono gli esperti.All’Istituto di virologia stanno sperimentando con linee cellulari infettate da virus diversi. I risultati sono incoraggianti, ma, considerata la velocità con cui oggi vengono testati e immessi sul mercato nuovi farmaci, è possibile che a breve sarà possibile acquistare persino uno spray contro il coronavirus. Sarà sufficiente spruzzarlo in bocca prima di uscire di casa e l’infezione non avrà alcun effetto.di Tatyana Pichugina

