https://it.sputniknews.com/20210703/ora-spunta-una-nuova-variante-che-resiste-ai-vaccini-ecco-dove-si-sta-diffondendo--11991294.html

Ora spunta una nuova variante che resiste ai vaccini: ecco dove si sta diffondendo

Ora spunta una nuova variante che resiste ai vaccini: ecco dove si sta diffondendo

Secondo uno studio pubblicato su Science la variante Epsilon, scoperta all'inizio dell'anno in California, resisterebbe sia agli anticorpi dei guariti, sia a quelli prodotti dai vaccini a mRna. Pregliasco a Sputnik: "Dati ancora limitati, ma necessario tracciamento sistematico dei casi".

2021-07-03T17:42+0200

2021-07-03T17:42+0200

2021-07-03T17:42+0200

fabrizio pregliasco

coronavirus nel mondo

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/18/9344274_0:182:2992:1865_1920x0_80_0_0_6b587f64317160e429ac6ae1c6d3bcfc.jpg

Mentre gli occhi dell’Italia e dell’Europa sono puntati sulla variante Delta, c’è un’altra mutazione del virus entrata nella lista delle Variants of Concern dell’Oms. Si chiama Epsilon e secondo uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Science sfuggirebbe all’azione degli anticorpi. Non solo quelli prodotti dall’organismo di chi è guarito dalla malattia, ma pure quelli generati dai vaccini a Rna messaggero. Dallo studio è venuto fuori che le tre mutazioni della proteina Spike che caratterizzano questa variante resistono agli anticorpi prodotti da tutti i soggetti analizzati.La scoperta della nuova variante, sottolinea però il virologo, “ribadisce l’esigenza di un tracciamento e di un sequenziamento sistematico dei positivi, in modo da avere una epidemiologia molecolare che possa in qualche modo seguire l’impronta digitale di ogni singola situazione”. La nuova mutazione, scoperta all’inizio dell’anno in California, secondo le informazioni diffuse dall’Ansa, sarebbe già presente in 44 Paesi. Secondo le informazioni che provengono dalla banca internazionale Gisaid, sarebbe già arrivata in Europa ed in particolare in Danimarca, dove si conta il maggior numero di casi, 37, in Germania, Irlanda, Francia, Olanda, Spagna, Svizzera, Norvegia, Svezia, Finlandia, Belgio e anche nel nostro Paese, dove i casi accertati sarebbero due.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

fabrizio pregliasco, coronavirus nel mondo, vaccino