https://it.sputniknews.com/20210703/mar-nero-russia-conduce-voli-di-addestramento-militare-durante-esercitazioni-nato-sea-breeze-11993907.html

Mar Nero, Russia conduce voli di addestramento militare durante esercitazioni Nato "Sea Breeze"

Mar Nero, Russia conduce voli di addestramento militare durante esercitazioni Nato "Sea Breeze"

L'aviazione della flotta del Mar Nero, insieme alle forze aeree del distretto militare meridionale ha condotto voli di addestramento al combattimento sul Mar... 03.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-03T21:34+0200

2021-07-03T21:34+0200

2021-07-03T21:34+0200

mar nero

esercitazioni

difesa

sicurezza

nato

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/17/9341050_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_938da71235f39d5c79ee67791bf78fe1.jpg

Lunedì sono iniziate le grandi esercitazioni Nato Sea Breeze nella parte nord-occidentale del Mar Nero. Fino al 10 luglio saranno coinvolti 5mila militari, 40 aerei e 32 navi di 32 Paesi, che includono l'Ucraina, gli Stati Uniti ed i membri dell'Alleanza Atlantica. Come notato dal ministero della Difesa russo, le forze e i mezzi della flotta del Mar Nero "eseguono una serie di misure per controllare le azioni delle navi" che prendono parte alle esercitazioni. Viene chiarito che sono stati usati i caccia multifunzionali Su-30SM e i bombardieri Su-24M dall'aviazione navale della flotta del Mar Nero, ed i cacciabombardieri Su-34 ed i caccia Su-27 delle forze aeree del Distretto Militare Meridionale. Prima dei voli congiunti dell'aviazione della Flotta del Mar Nero e del Distretto Militare Meridionale, l'equipaggio dell'aereo anfibio Be-12 dell'aviazione navale ha effettuato la ricognizione di obiettivi condizionali nel Mar Nero. Per distruggere il "nemico" in mare, i piloti si sono avvicinati in formazione doppia e singola di combattimento, simulando attacchi missilistici e bombe convenzionali contro bersagli, che rappresentavano un distaccamento di navi di un ipotetico nemico. Il ruolo di navi nemiche immaginarie era interpretato dalle grandi navi da sbarco "Saratov" e "Orsk". Si chiarisce che complessivamente più di dieci aerei dell'aviazione navale e della difesa aerea della flotta del Mar Nero e dell'aviazione del Distretto Militare Meridionale hanno svolto attività di addestramento.

https://it.sputniknews.com/20210628/cacciatorpediniere-usa-entra-a-odessa-per-lesercitazione-sea-breeze-sul-mar-nero-11926926.html

https://it.sputniknews.com/20210702/esercitazioni-di-tiro-con-lartiglieria-per-la-flotta-russa-del-mar-nero---video-11979040.html

mar nero

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mar nero, esercitazioni, difesa, sicurezza, nato, russia